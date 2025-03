E’ morto Ermete Amadesi, fondatore di Cea Estintori

Si è spento a Bologna Ermete Amadesi, 92 anni, fondatore nel 1967 di Cea Estintori che si occupa di sicurezza in primis in tutti gli autodromi per le corse in auto e in moto e i vari campionati nazionali e del mondo. Da Cea Estintori poi nel 1995 nacque la società Isq che ha sede a Savignano sul Rubicone in via Pietà dove si tengono in continuazione corsi di formazione per gli addetti alla sicurezza a cominciare dall’estinzione di possibili incendi. Ermete Amadesi lascia la moglie Laura, le figlie Patrizia e Rossella, i nipoti Gianmaria, Maria Sole e Gianmarco. I funerali si sono svolti ieri a Bologna in forma strettamente privata. Nel suo ultimo discorso per il compleanno della Cea, Ermete Amadesi disse fra l’altro: "Non pensate che io sia speciale. Ho solo avuto il coraggio di rischiare e di mettermi alla prova, senza la preoccupazione del successo. Dai miei primi tre manutentori iniziali e una impiegata, siamo arrivati ad essere 130 dipendenti, 250 Leoni e 50 centri assistenza con tutti i loro collaboratori, siamo più di 850. Ho inventato la Squadra Corse, perché capivo che salvare le persone dalle fiamme era la mia missione di vita. E di vite ne abbiamo salvate tante dal fuoco, fin dalla fine degli anni ‘60. Fino a Berger a Imola, con la sua Ferrari, che sopravvisse all’impatto, mentre al fuoco ci abbiamo pensato noi".

e. p.