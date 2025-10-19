E’ morto Gilberto Balducci. Lutto nella comunità parrocchiale

Grande commozione ha suscitato a San Mauro Mare la scomparsa di Gilberto Balducci, 79 anni, ammalato da tempo del morbo di Parkinson con le sue condizioni di salute peggiorate, negli ultimi mesi, accudito dalla famiglia. Gilberto, lascia un grande vuoto nella comunità parrocchiale sammaurese, in quanto come ’grande accolito’ si è speso tantissimo per la sua comunità. Anche la moglie Piera, ’ministra straordinaria dell’Eucaristia’, ha sempre servito la chiesa di San Mauro Mare. Gilberto e Piera, hanno inoltre dedicato cure ed amore fraterno, a don Ivo Rossi, parroco fondatore, della locale parrocchia, negli ultimi anni, della sua sofferta vita terrena. Don Ivo, il parroco amato e ben voluto, dalla sua comunità, è ancora ricordato da tutti, si è spento il 26 novembre 2015 a Rimini, presso la Casa del Clero, a 88 anni, dei quali 11 prima come vice parroco presso la parrocchia del Sacro Cuore di Bellaria Mare e poi 44 passati a San Mauro Mare e dopo il pensionamento ancora 11 anni nella sua chiesa. Gilberto Balducci lascia la moglie, il figlio Marco, la nuora e tre nipoti. Per tanti anni, la famiglia Balducci, ha gestito un bar-gelateria in estate, a Bellaria. Il funerale, si terrà domani, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Goretti a San Mauro Mare.