E’ morto il maestro Casadei, oggi la cerimonia funebre

Nella mattinata di lunedì è morto il maestro Francesco Casadei di Sant’Angelo di Gatteo, dov’era nato nel 1928, e dove avrà luogo la cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale, oggi pomeriggio alle 14,30. Nella stessa chiesa nella quale ogni giorno festivo, ha letto per tanti anni brani delle sacre scritture. Con il maestro Francesco (che lascia la moglie, quattro figlie e nipoti) se ne va un’altra colonna della vita parrocchiale, scolastica e paesana di Sant’Angelo.

Nel dopoguerra, conseguito il diploma di maestro, cominciò per lui la gavetta andando ad insegnare in luoghi lontani, se non sperduti. Ricordava spesso le lezioni che teneva a Monte Sorbo (Mercato Saraceno) dove soggiornava in una casa della famiglia Chiarini, poco distante dalla Pieve. Riuscì poi ad avere la cattedra nel suo paese natale, dove ha insegnato a generazioni di scolaresche.

Nel frattempo il suo impegno nel sociale, nello sport e in parrocchia non conosceva soste: speaker ufficiale della mitica corsa ciclistica del 1° maggio Gran Premio Achille Grandi; presentatore di eventi in feste parrocchiali, dell’asilo, dello sport, del Circolo Acli, della Casa per anziani A. Fracassi cui diede un grande contributo come volontario.

Edoardo Turci