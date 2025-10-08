È morto Romano Pompei, storico pescatore: oggi i funerali

La marineria di Cesenatico in lutto. Lunedì si è spento Romano Pompei, uno dei pescatori storici di questo tratto di riviera. Romano aveva 84 anni, lascia i figli Andrea, Alessandro e Fabio, le sorelle Marcella, Novella, Gabriella e Antonella, i nipoti e tante persone che lo stimavano e gli volevano bene. Il funerale si terrà oggi nel primo pomeriggio, partendo alle 14 dall’ospedale Ginesio Marconi, con il corteo che raggiungerà il peschereccio Bafiet ormeggiato sul porto, per poi dirigersi alla chiesa di San Giacomo per la messa esequiale. Le offerte saranno devolute all’associazione ’I Bambini al primo posto’.

Romano Pompei è stato un valente e intraprendente uomo di mare, armatore e capitano di pescherecci. E’ stato presidente della cooperativa Casa del Pescatore e, prima ancora, dell’associazione Armatori. A lui si deve, nella seconda metà degli anni ’80, la realizzazione a Cesenatico dei primi impianti di mitilicoltura in mare aperto, che hanno rappresentato l’inizio di una nuova ed emergente produzione ittica.

Romano Pompei ebbe il primo comando sul motopesca ’Ad Novas’ nel maggio del 1965, iniziando la carriere sulla scia del padre Augusto. E’ l’artefice di molti di quei cambiamenti e innovazioni tecnologiche, che si svilupparono nella seconda metà del secolo scorso, come l’introduzione dei radar sulle barche da pesca, l’elettronica e l’uso della strumentazione satellitare.

Sei anni fa Romano fu protagonista al Museo della Marineria, dove presentò due libri, ’Vi racconto Maccalé’ e ’Bafiet, un uomo, una marineria, una paese’, che narrano degli uomini della famiglia Pompei, Marcello detto Maccalé ed Augusto detto Bafiet, con vicende che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, sono legate a filo doppio con la gente di mare e lo sviluppo della moderna marineria.