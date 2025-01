E’ morto Romano Silvagni, noto imprenditore alberghiero

Grande dolore ha suscitato a Savignano e in tutta la Valle del Rubicone, da Cesena a Rimini, comprese le località marittime, dove è sempre stato molto conosciuto e stimato, la scomparsa di Romano Silvagni, alla soglia dei 91 anni, avvenuta venerdì sera 3 gennaio nella sua casa a Savignano sul Rubicone in via della Repubblica dove abitava con la moglie Silvana Cecchini. Ieri sera lunedì 6 gennaio alle 19 c’è stata la veglia di preghiera con la messa nella collegiata di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone dove domani mercoledì 8 gennaio alle 10 verrà celebrata la messa funebre e poi seguirà il trasporto nel cimitero centrale di Savignano sul Rubicone per la sepoltura nella tomba di famiglia. Per espressa volontà dell’estinto, non fiori ma opere di bene.

Romano Silvagni era nato il 22 febbraio 1934 a San Mauro Pascoli e dall’inizio anni ‘50 abitava a Savignano sul Rubicone. Il 26 dicembre 1963 si sposa con Silvana Cecchini nella chiesa parrocchiale di Longiano paese originario della moglie. Oltre alla moglie Silvana, non avendo avuto figli, Romano lascia nove nipoti, tutti residenti in zona nei comuni della Valle del Rubicone.

Romano Silvagni, pur essendo proprietario di alberghi sulla Riviera Romagnola, è sempre rimasto una persona semplice e umile, molto risevato, grande lavoratore nel settore dell’imprenditoria edile e degli alberghi, attualmente di proprietà il San Pietro a Cesenatico e il Savini a Milano Marittima e lontano dai riflettori della notorietà. L’anno scorso Romano e la moglie Silvana avevano festeggiato i 60 anni di matrimonio presso il ristorante Dalla Caterina a Savignano sul Rubicone in via Cagnona.

Ermanno Pasolini