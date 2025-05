E’ nata l’associazione Rubic’arte: "Iniziative per tutte le età"

E’ nata a San Mauro Pascoli la nuova associazione ’Rubic’arte’. Era presente l’assessore alla cultura Lisa Maroni. Presidente è Filippo Maroni, vicepresidente Federico Fioroni e segretario Pierluigi Abbondanza. Ha detto il presidente Maroni: "Alla base c’è la voglia di unire tutti coloro che amano le forme artistiche. Inizieremo con un corso di disegno per bambini e per adulti a dimostrazione che la nostra associazione è aperta a tutti, di tutte le età. Siamo un’associazione piena di creativi e le idee non ci mancano. In programma abbiamo un corso di moda attraverso un viaggio nel tempo sul modo di vestire. Poi creare una scuola di fumetto. In estate organizzeremo un corso di rotoscopio in cui si vanno a sovrapporre le immagini di un video musicale alla pittura. Con noi ci sarà Pierluigi Abbondanza di Cesena che sta lavorando con editori americani per le illustrazioni delle copertine dei libri. Ci ritroveremo tanti insegnanti per fare i corsi". Il presidente ha poi dichiarato che verranno organizzati anche eventi con i cosiddetti pianeti tematici: giochi di società, delle carte, fumetti e cosplay, che sono sfilate in costume di personaggi dei fumetti, da realizzare da settembre in poi. E ha continuato: "Speriamo di potere contare sulla collaborazione del Comune di San Mauro Pascoli e degli altri dell’Unione, nonchè della parrocchia. Faremo incontri con autori. Creeremo anche una nuova rubrica ’Rubricando’, una serie di interviste ai ragazzi che leggono fumetti. Il costo simbolico per fare parte dell’associazione è di 5 euro". Ha aggiunto il vicepresidente Fioroni: "In passato abbiamo spaziato sul fumetto. Faremo corsi sui Manga. Per ora sono previste cinque lezioni che terrò io stesso. Poi terrò una serie di incontri su "Etica della narrazione e dell’immagine" di cui oggi abbiamo bisogno più che mai.