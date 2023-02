E nella chiesa del Santo Spirito spettacoli ed eventi culturali

Il Comune di Cesena concede gli spazi del chiostro di San Francesco e della chiesa dello Spirito Santo gratuitamente attraverso duemanifestazioni di interesse indirizzate alle realtà interessate per l’allestimento, la produzione e la promozione di eventi e performance artistiche e culturali.

"Per il chiostro di San Francesco – spiega l’assessore alla cultura Carlo Verona – l’invito ad aderire alla call è rivolto agli istituti scolastici di Cesena per la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, presentazione degli esiti di laboratori e progettualità condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale; scuole che hanno tra le attività principali la formazione nell’ambito delle discipline musicali, coreutiche (danza, balletto, recitazione), teatrali, espressive, per la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, di balletto, che rappresentino esiti di corsi condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale".

Tutti gli eventi e gli spettacoli proposti si dovranno tenere al chiostro San Francesco, tra lunedì 15 maggio e domenica 25 giugno. Per la Chiesa dello Spirito Santo invece possono presentare le proprie proposte le associazioni e gli enti del terzo Settore, operatori economici operanti nell’ambito delle industrie culturali e creative istituti scolastici, università e le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale per la realizzazione di manifestazioni culturali, spettacoli musicali, teatrali, presentazione degli esiti di laboratori e progettualità condotti durante l’anno scolastico tra il 1° aprile e il 31 dicembre.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per venerdì 10 marzo alle 13.