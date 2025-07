E’ pronto Guidi . E spunta Bisoli

Pronto il primo colpo in entrata, si tratta del centrocampista, ma può giocare anche come centrale di difesa, ex Pontedera, Matteo Guidi con il quale è già stato trovato l’accordo da un paio di settimane, ma mancava l’avallo del board americano atteso per oggi. Firmerà un triennale.

Non solo Guidi però per il centrocampo: il Cavalluccio sarebbe infatti sulle tracce di Dimitri Bisoli svincolato dopo il crac del Brescia e su cui ci sono altre squadre di B come lo Spezia. Pure per il figlio dell’allenatore più vincente del Cesena è pronto un triennale. La trattativa non è semplice, ma l’affare è possibile.

Nelle prossime ore potrebbe esserci anche un’accelerata per quel che riguarda l’uscita di Jonathan Klinsmann su cui si sarebbe aperta una pista estera, senza tralasciare gli interessi in serie A soprattutto del Parma. In uscita anche Simone Bastoni su cui spinge forte l’Avellino, ma anche Modena, Monza e Catanzaro rimangono interessate.

Nell’elenco degli esuberi c’è anche Daniele Donnarumma, che al momento non avrebbe però richieste, mentre con Giuseppe Prestia ci sarà a breve un incontro per valutare la situazione in relazione alla scadenza. Si parlerà di un prolungamento, attualmente il termine del contratto è giugno 2026. Se non ci dovesse essere identità di vedute, Prestia potrebbe guardarsi attorno con la Salernitana pronta ad accoglierlo.

Come rinforzo difensivo, è sempre attuale il nome di Giovanni Zaro del Modena, ma anche Patryk Peda del Palermo è un profilo che piace. Quasi completamente abbandonata l’ipotesi Emanuele Rao, seguito ora dal Bologna e anche su Pierluca Luciani del Messina si stanno facendo ulteriori riflessioni.

Infine Simone Pieraccini è sempre più nel mirino del Catania che potrebbe volere anche Luigi Silvestri di rientro dopo l’anno in prestito a Trapani.

Andrea Baraghini