E se paghi con l’app salta anche lo sconto

Se è vero che la strada maestra da percorrere è quella di incentivare il pagamento con moneta elettronica, in tema di parcometri, c’è ancor molto da fare. Almeno stando alla testimonianza di un lettore, che ha segnalato al Carlino una beffa nella quale è incorso lo scorso 4 gennaio, quando ha effettuato due diverse soste a pagamento in città. L’uomo in entrambi i casi ha effettuato il pagamento tramite smartphone, utilizzando una delle app dedicate, ma nel farlo è caduto in una contraddizione del sistema. Chi paga tramite il parcometro infatti ha dritto ad avere uno sconto sulla prima ora di sosta e ogni volta che ne viene iniziata una nuova, il beneficio può sempre essere sfruttato. Non è così invece per il sistema digitale, che riconosce la sosta successiva come continuativa applicando dunque la tariffa standard. Il lettore si è rivolto al Comune per avere chiarezza sull’interpretazione del regolamento.