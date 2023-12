Rieletto sindaco sette mesi fa gareggiando senza competitori, il giorno prima dell’alluvione, per Enrico Cangini questo primo scorcio d’anno è stato più rocambolesco dei cinque precedenti.

Come procedono gli interventi del post alluvione, sindaco Cangini?

"Questo è stato l’anno più difficile dal dopoguerra in poi. Il nostro territorio è stato flagellato da oltre 400 frane, abbiamo avuto circa mille persone a Ranchio e zone limitrofe completamente isolate e senza i servizi essenziali. Siamo riusciti a far rincasare praticamente tutti. E oltre agli sfollati abbiamo avuto larghe fette di popolazione costrette ad allungare il tragitto casa lavoro di decine di chilometri al giorno".

Quelli di Quarto. Quando sarà risolto il problema?

"Ancora oggi i cittadino di Quarto per venire a Sarsina debbono risalire sino a San Piero. Per questo, proprio in questi giorni, abbiamo pubblicato un bando con 20mila euro per ristorare i lavoratori pendolari. Quanto alla strada interrotta, Anas conta di aprire a gennaio un senso unico alternato della SS 71 e di terminare i lavori entro marzo".

Quante risorse per la ricostruzione sono arrivate?

"Tre milioni di interventi urgenti riconosciuti dalla struttura commissariale che dovremo spendere nel 2024, poi si svilupperà un’ulteriore fase di ricostruzione. Non sarà semplice, soprattutto per i piccoli comuni come Sarsina, dove il personale è ristretto e le incombenze molteplici. Siamo in attesa di nuovi tecnici e assumeremo un geometra all’ufficio tecnico".

Il riaffioramento del tempio capitolino è un’opportunità , ma genera grattacapi amministrati?

"Si tratta di un’opportunità che arricchisce la nostra storia, la nostra identità e ilpotenziale turistico. In questo momento il Ministero ha stanziato 250mila euro più altri 600milaper mettere in sicurezza gli scavi, terminarli e fare il restauro. Ora dobbiamo riprogrammare totalmente i servizi scolastici e sportivi".

È stato individuato il nuovo sito su cui fare la palestra?

"Stiamo ragionando su varie opzioni tra cui quella del centro sportivo Versari con un finanziamento regionale da attuare".

Il suo primo pensiero per l’anno che viene, sindaco?

"È di fiducia, sono consapevole di avere cittadini volenterosi e solidali che nelle difficoltà davvero danno il meglio. Il loro comportamento mi ha reso davvero orgoglioso di essere il sindaco di questa comunità e mi preme ringraziare i tanti volontari, Misericordia e Pro Loco prima di tutto, ed i servitori dello Stato che si sono adoperati con spirito di servizio e altruismo".