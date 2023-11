E’ stato scarcerato il longianese che ha accoltellato il figlio

E’ stato scarcerato ieri pomeriggio Marco Casali, 61 anni, l’uomo che la notte del 30 ottobre scorso ha accoltellato al fianco il figlio Mattia, 28 anni nell’abitazione in cui vivono a Crocetta di Longiano (foto). Il provvedimento è stato preso dai giudici del tribunale del riesame di Bologna al quale hanno fatto ricorso gli avvocati difensori dell’uomo, Lorella Mengozzi e Filippo Poggi, dopo che il giudice per le indagini preliminari di Forlì aveva disposto la custodia cautelare nel carcere di Forlì.

Le motivazioni della decisione dei giudici bolognesi non sono ancora state depositate, ma evidentemente sono state accolte le argomentazioni sviluppate dagli avvocati difensori che hanno evidenziato il grave deterioramento dell’ambiente famigliare legato alle difficili condizioni economiche e abitative della famiglia (vivono in un ambiente di dimensioni molto ridotte) e al disagio del giovane che attualmente è ricoverato in ospedale e lo era stato anche in passato. Quando sarà dimesso ci sarà un problema da risovere poiché i giudici del tribunale del riesame hanno prescritto al padre il divieto di avvicinamento al figlio, pena un nuovo arresto.

Nella famiglia di Crocetta pare che da anni le liti fossero abbastanza frequenti e a volte molto accese. Spesso iniziavano tra figlio e madre, che in un’occasione ha avuto un polso fratturato, con intervento del padre a difesa della donna. Sarebbe andata così anche a sera del 30 ottobre; secondo gli elementi raccolti degli avvocati Lorella Mengozzi e Filippo Poggi il figlio avrebbe colpito duramente al capo la madre, incurante di una patologia per la quale avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico nei giorni successivi. Il padre sarebbe intervenuto a difesa della donna impugnando un coltello col quale ha colpito il figlio. In un primo momento pareva che la lama di 18 centimetri fosse penetrata completamente nel fianco del giovane, ma secondo successivi accertamenti la ferita è profonda 6,5 centimetri.