E sul Passo si rivede anche la neve: camion fuori strada

Lieve nevicata, improvvisa e imprevista, mercoledì sera sul crinale tosco-romagnolo della catena dei Mandrioli. Alcuni centimetri di neve, che si erano depositati in carreggiata da circa quota 900 metri in sù, hanno causato la parziale uscita dalla sede stradale di un camion cisterna che trasportava alcol etilico, quando il pesante automezzo, che viaggiava in direzione sud. Sul posto dell’incidente, che ostruiva il transito veicolare, si sono prontamente portati gli operatori stradali della Provincia di Forlì-Cesena dotati anche di spartineve, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La strada è stata riaperta al transito verso le 21.