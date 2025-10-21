E’ trascorso un anno senza Micia, la gatta della chiesa di Boschetto

Un anno senza Micia. Ci sono animali che hanno un alto valore affettivo e sono molto noti. Fra questi c’era la gatta adottata dalla parrocchia di Boschetto di Cesenatico. Siamo nel quartiere verde affacciato sul mare, dove vent’anni fa alcune parrocchiane si presero cura di un cucciolo di gatto che aveva pochi giorni di vita. Era una femmina abbandonata, la quale si salvò grazie alla cura amorevole di queste donne. Tutti iniziarono a chiamarla semplicemente Micia. La bestiola crebbe e divenne una gatta bellissima con gli occhi verde chiaro e il pelo lungo. Le difficoltà dei primi giorni di vita evidentemente le forgiarono il carattere, tant’è che si faceva valere con decisione nelle sue volontà, accettando le coccole soltanto quando era lei a desiderarle e rivendicando fisicamente il suo territorio. I parrocchiani le garantivano cibo e acqua tutti i giorni, oltre al riparo in un vano al piano terra della parrocchia. Nel quartiere tutti la conoscevano e l’ammiravano per la bellezza unita ad un carattere forte. Micia era così sicura di se che non gli facevano paura le persone, mentre gli altri animali semplicemente li ignorava e, se un cane si avvicinava, era lei ad affrontarlo per primo e a fargli capire che non era il caso di sfidarla nel suo territorio. Micia se ne è andata la scorsa estate, aveva circa vent’anni, ed è sepolta nel giardino della parrocchia di Boschetto, su un pratino verde dove c’è una bella magnolia. Nonostante sia trascorso un anno, per tutta l’estate molte persone, tra le quali anche tanti turisti, hanno chiesto notizie di Micia, non vedendola più troneggiare come una regina indiscussa, nel giardino dove ha vissuto una vita.

Giacomo Mascellani