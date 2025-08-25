E’ un Bimbobell Show sempre più ricco di sorprese. Il cesenate Marcello Turroni in tour per tutta Italia

Dalle Alpi alla Sicilia, un’estate piena di spettacoli, nonostante i suoi 53 anni. Bimbobell, all’anagrafe Marcello Turroni, originario di San Carlo di Cesena, residente a Fiumicino di Savignano sul Rubicone sta girando l’Italia con lo spettacolo ’Bimbobell Show’. Per via del personaggio che interpreta nei suoi spettacoli, è conosciuto da tutti come il bambino più terribile, il monello. Quest’anno ha ideato uno spettacolo tutto nuovo, originale e unico nel suo genere che ha presentato per la seconda volta a grande richiesta in piazza della Libertà a Gatteo Mare. "Le basi delle due ore di spettacolo restano sempre quelle – dice –, con giochi, magie, regali e le mie canzoni originali. Poi c’è il gioco della sedia elettrica, dove per primi faccio sedere sindaci, assessori e preti quando ci sono". La reazione del pubblico? "Si divertono tutti, dai grandi ai piccini, perché oggi c’è sempre maggiore voglia di farsi quattro sane risate. Poi quest’anno regalo a tutti i bambini, alla fine dello spettacolo la nuova cartolina, il libricino, la sacca di Bimbobell e i regali della sala giochi Topolino Park". Nel 2004 incise ’Danza per la panza’, diventata una hit mondiale. "La musica è di Giampiero Amadori di San Carlo di Cesena e il testo di Elisa Mazzoli di Cesenatico ed è ballata e cantata ormai in tutto il mondo, persino nei villaggi dell’Africa. Poi va forte la canzone ’Il ballo degli strumenti’". La novità estate 2025? "Le bolle di sapone con il fumo dentro, novità assoluta. Poi il medley di Gianni Morandi e Claudio Baglioni". Ermanno Pasolini