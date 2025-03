"È una fortuna che siano tanti"

Denis Grassi crede che i supermercati nel Cesenate siano tanti, ma questo aiuta ad avere prezzi più convenienti. "Penso che tra i supermercati ci sia una bella competitività, e questo aiuta a far sì che i prezzi siano adeguati alle esigenze delle persone. E’ una fortuna che ci siano così tanti esercizi. Io quando faccio la spesa non ho tempo di paragonare i prezzi dei vari supermercati e mi ritrovo ad andare sempre nello stesso esercizio. Purtroppo aumenta tutto: i generi alimentari sono l’unica vera necessità delle persone e non ne possiamo fare a meno. Ma è una buona cosa che ci siano tanti alimentari: almeno si danno battaglia sui prezzi. E poi c’è la comodità di avere tutto a portata di mano. Nel giro di pochi metri, quando esci di casa, hai tutto ciò che ti può servire per la spesa alimentare".