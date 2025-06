E’ uscito il nuovo singolo di Lori Zama con Marco Melandri

E’ uscito il nuovo singolo ’Take Control’ di Lori Zama di San Mauro Pascoli insieme all’ex campione motociclistico ravennate Marco Melandri, ormai dj consolidato grazie anche ai suoi eventi sempre più frequenti e di alto livello. Il nuovo singolo è il terzo di una serie di collaborazioni tra Lori e Marco che segue ’Love Parade’ e ’All Night Long’.

Dice Lori Zama: "Take Control come i precedenti è nato prima per essere utilizzato nei dj set, ma visto il feedback positivo delle persone in pista abbiamo poi deciso di rilasciarlo con l’etichetta Udm Records e dal 13 giugno è disponibile all’acquisto o allo streaming digitale su tutte le piattaforme online. La collaborazione è realizzata anche insieme ad Elion, dj e produttore marchigiano con cui collaboro già in alcune delle mie pubblicazioni precedenti. L’ onda sonora del brano è di stile tech house con qualche influenza techno".

Lori Zama dice di essere molto contento della collaborazione con Melandri: "Una collaborazione che abbiamo portato avanti in quanto questi brani che sono nati sono molto orecchiabili e stanno avendo riscontro molto positivo, motivo per cui poi abbiamo continuato a collaborare, anche perché la sua influenza un po’ più tech house, influenza la mia solita produzione più aggressiva mirata al clubbing dando vita a questi brani con influenze più chill. La scelta della pubblicazione nel dettaglio è stata fatta a Pasqua in quanto mi sono incontrato con Marco a Cervia in occasione di un djset e abbiamo valutato che il disco dopo mesi che era in prova ci piaceva ed era ora di farlo uscire. Spero ovviamente che il disco piaccia, ma soprattutto spero che possiamo realizzare insieme altre collaborazioni così da portare nuova musica per gli amanti dell’elettronica".

Ermanno Pasolini