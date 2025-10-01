E45, audizione di Anas in Consiglio

L’E45, che percorre per varie decine di chilometri anche il territorio cesenate, e quindi anche la montagna della Valle del Savio, è entrata ancora una volta sui tavoli del Consiglio dell’Unione Comuni. Lo comunica Marco Giangrandi, consigliere di opposizione dell’Unione, per il quale la E45 e la legge sulla montagna, approvata dal Senato nei giorni scorsi, rappresentano "un futuro nuovo per la Valle del Savio". E a proposito di E45, Giangrandi esprime soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, della sua mozione nella quale chiede un’audizione di Anas nel Consiglio dell’Unione sulla situazione della E45.

Una situazione che vede l’arteria, che si sviluppa da Orte a Ravenna come strada statale con la denominazione SS Tiberina 3bis, in continuo (o quasi) stato di manutenzione contemporaneamente in più tratti anche lungo la tratta cesenate. Interventi che durano anche più anni, con conseguenti chiusure al transito di qualche tratto, o con deviazione obbligatoria in una sola corsia. Situazioni che creano disagi al regolare fluire dei veicoli anche causa i ripetuti cambi di corsia e pertanto con meno sicurezza per la circolazione, in specie quando il traffico viene obbligatoriamente incanalato in una sola carreggiata a doppio senso di marcia. E ciò, a volte, viene disposto anche lungo le gallerie, come è tuttora in quella di Quarto di Sàrsina, la più lunga (2 km e 600 metri) di tutta la Orte-Cesena-Ravenna.

Tornando alla nota di Giangrandi, dichiara poi il consigliere dell’Unione: "E’ importante che Anas fornisca finalmente un cronoprogramma chiaro, con tempi certi e risorse definite, perchè la E45 è un’infrastruttura strategica non solo per il nostro territorio, ma per l’Italia intera. Le sue criticità incidono ogni giorno sulla sicurezza, sulla vita dei cittadini e sulle imprese della Valle".

Che la Orte-Cesena-Ravenna sia una infrastruttura strategica, lo conferma anche il fatto che fa parte dell’itinerario internazionale E45, che da Gela, in Sicilia, arriva, dopo oltre 5.000 chilometri, in Norvegia. E che sia strategica e vitale per il traffico Lazio-Umbria-Toscana-Romagna lo ha dimostrato in specie nel 2019, quando fu chiusa per più mesi dalla Procura di Arezzo per criticità strutturale al viadotto Puleto, nei pressi di Canili di Verghereto.

Dice poi Giangrandi, a conclusione, sottolineando il ruolo delle opposizioni: "Continueremo anche il nostro lavoro di controllo, ma soprattutto propositivo. La mozione approvata oggi ne è la dimostrazione. Vogliamo che la Valle del Savio abbia infrastrutture moderne e sicure, soprattutto ora con l’approvazione della legge sulla montagna, un provvedimento che può cambiare il futuro del nostro Appennino e permettere alle imprese di fare un salto di qualità".

Gilberto Mosconi