E45, camion incendiato in galleria. Traffico bloccato per ore

Incendio ieri alle 13 sulla E45 dentro la galleria di Sarsina nella corsia in direzione sud verso Roma. A prendere fuoco è stato un automezzo pesante che non ha coinvolto altri mezzi in transito sulla strada sotto la galleria. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’incendio ha fatto accorrere sul posto squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena e due pattuglie della Polizia Stradale di Bagno di Romagna che, per potere sgomberare e liberare la galleria, hanno disposto l’uscita obbligatoria a Sarsina Nord con i mezzi costretti a percorrere la strada umbro casentinese e rientrare poi sulla E45 a Turrito. Disposizione diversa invece per i mezzi pesanti per i quali la Polizia Stradale, per motivi di sicurezza, ha deciso di farli tornare indietro in direzione Cesena fino ad arrivare a imboccare l’A14. Sono state lunghe ore di duro lavoro per gli agenti e per i Vigili del Fuoco e il traffico normale è ripreso solo in tarda serata.