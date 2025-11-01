E45, il punto sui lavori e le tempistiche

Puntuale e dettagliato focus, da parte dell’onorevole Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), sulla situazione dei lavori in E45 nella tratta Canili di Verghereto-Ravenna. "Procedono gli interventi per migliorare, dopo l’alluvione di maggio 2023, la viabilità della SS3 bis Tiberina (E45-E55), che si sviluppa lungo le province di Forlì-Cesena e Ravenna per circa 90 chilometri – esordisce –. Attualmente la tratta maggiormente interessata dai lavori di manutenzione è quella dal km.162,700, confine tosco-romagnolo, al km. 229,000 svincolo di Cesena nord, in particolare tra il km. 201,600 e il km. 203,500 in corrispondenza dello svincolo di Mercato Saraceno, intervento per 5,04 milioni di euro destinato a risolvere le problematiche insorte con l’alluvione di maggio 2023. In considerazione dell’avanzamento dei lavori, si prevede la completa riapertura, ad eccezione della rampa di ingresso in direzione Roma, gravata dai lavori del metanodotto, entro la prima decade di novembre".

"Sempre questo novembre – aggiunge Buonguerrieri – si completeranno i lavori tra il km.167,000 e il km. 168,200, in prossimità dello svincolo di Verghereto, in particolare sul viadotto Fornello II, per una spesa di 4,88 milioni, oltre che gli interventi sul tratto fra il km.167,000 e il km. 166,000, a doppio senso in direzione Cesena e riguardanti la manutenzione della galleria Verghereto per 3,50 milioni, e della galleria Spagnola per 3,50 milioni".

"Tra il km. 168,237 e il km. 170,107 – prosegue il deputato di FdI – sono in corso lavori di manutenzione del viadotto Palmieri, per circa 22,30 milioni, la cui ultimazione è prevista entro fine 2027. Fra il km.181,800 e il km. 183,200 è ora attiva la cantierizzazione per la posa di nuove barriere spartitraffico che sarà completata entro la prima decade di novembre. I lavori proseguiranno per tutta la stagione autunnale e parte di quella invernale dal km.181,200 e il km. 179,500. Tra il km. 186,000 e il km. 191,850 è invece presente il cantiere per lavori di risanamento e adeguamento impiantistico della galleria di Quarto per circa 37,000 milioni di euro. Entro la metà di novembre si prevede di riaprire al traffico quella galleria su entrambe le carreggiate".

Infine, entro questo autunno, saranno completate le lavorazioni in corrispondenza del cavalcavia n.62 e n.63, mentre i lavori di risanamento dei calcestruzzi ammalorati del viadotto S.Vittore al km. 218,570, si concluderanno entro la primavera 2026. Durante questo autunno saranno avviati i lavori per la realizzazione di barriere antirumore in carreggiata sud, tra il km. 216,200 e il km. 2017,200 per circa 4,10 milioni. Consegnati altresì vari lavori tra il km. 244,30 e il km. 246,480, tra Cesena-Ravenna, per circa 3,95 milioni di euro.

gi. mo.