E45, lavori in galleria ’Verghereto’dalle 21 di domani

L’E45, in territorio cesenate, va sotto i ferri per l’ennesima volta. Anas informa, infatti, di aver programmato l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti tecnologici all’interno della galleria denominata ’Verghereto’, che si sviluppa per oltre 300 metri ed è situata lungo il tratto di valico appenninico della superstrada che collega Orte alla città di Ravenna (SS3 Bis Tiberina).

In particolare, Anas informa: "Al fine di creare il minor impatto possibile alla circolazione stradale, i lavori saranno eseguiti esclusivamente in orario notturno. A partire da lunedì 26 giugno (domani), dalle 21 alle 6 del mattino seguente, il tratto di strada compreso tra il chilometro 162,920 e 168,100, per chi viaggia in direzione Ravenna, sarà chiuso al traffico. Durante la modifica temporanea notturna alla circolazione, che è prevista sino a domenica 2 luglio, i flussi di traffico saranno deviati sulla provinciale SP137, mediante uscita obbligatoria allo svincolo Canili e rientro allo svincolo di Verghereto nord".

Altri disagi, altri intoppi ed altre difficoltà per questa superstrada funestate da inconvenienti di ogni genere ai quali si sta cercando di mettere mano, con indubbi problemi per tutti coloro che si trovano a percorrerla.

gi. mo.