E45, lavori notturni al viadotto Fornello II

E45 ancora sotto i ferri nel suo tratto di valico appenninico, questa volta in territorio di Verghereto. Anas ha programmato, infatti, l’avvio di una nuova fase dei lavori di manutenzione del viadotto "Fornello II", situato lungo la superstrada nei pressi della galleria di Verghereto, lato nord. Pertanto, al fine di predisporre questa nuova cantierizzazione, Anas ha disposto la chiusura temporanea della E45, nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 settembre. In particolare, dalle 22 di lunedì 18 settembre e fino alle 6 del mattino successivo per chi viaggia in direzione sud sarà chiuso in E45 il tratto incluso tra gli svincoli di Canili (km.162,700) e Verghereto nord (km 168,200), con deviazione del traffico sulla adiacente provinciale SP137, strada che attraversa anche i centri abitati di Ville di Montecoronaro e di Verghereto-capoluogo. Poi, dalla mattina di martedì 19 settembre sarà, invece, istituita la chiusura al traffico per chi viaggia in direzione Roma (sud) del tratto incluso tra il km 166,00 ed il km 168,200, con contestuale chiusura al traffico della rampa di ingresso dello svincolo di Verghereto (Km. 168,150). Durante le limitazioni al transito sarà istituito il doppio senso di circolazione, tra le medesime progressive, in direzione Ravenna.

gi.mo.