E45, lunedì ripartono i lavori alla galleria ’Spagnola’

Proseguono, anche lungo il tratto appenninico della E45, vari lavori di manutenzione, ammodernamento e adeguamento agli standard disposti dalla normativa stradale europea. E fra questi, Anas ha programmato, dopo il periodo di sospensione invernale 20222023, il riavvio dei lavori di manutenzione della galleria "Spagnola", che si sviluppa per 250 metri, lungo la strada statale 3 bis "Tiberina", E45 appunto, situata in territorio di Verghereto fra la galleria di valico "Montecoronaro" e quella di "Verghereto". I lavori, nella galleria "Spagnola", che cominceranno la prossima settimana, riguarderanno il tunnel direzione sud (Roma), mentre gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale nel tunnel direzione nord (Ravenna) si sono già conclusi lo scorso mese di dicembre. Pertanto da lunedì 3 aprile sarà istituita la chiusura al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, della SS3 bis (E45) dal chilometro 166 al chilometro 167 e contestualmente sarà attivato il doppio senso di circolazione in carreggiata opposta (direzione Ravenna). Sarà pertanto necessaria ancora maggiore prudenza e attenzione nella guida, da parte degli utenti della "superstrada", come raccomanda anche Anas , che anche in questa occasione ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148 La predetta modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine della fase dei lavori, programmata da Anas per sabato 2 luglio 2023.

gi.mo.