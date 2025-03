E45, modifiche al traffico

Nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti Savio V e Casetta che prevedono tra l’altro interventi sul ponte Torelli, sono previste modifiche temporanee al traffico lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45).

Dalle 13 alle 22 di oggi per chi viaggia in direzione Ravenna è disposta l’uscita obbligatoria a Montecastello, deviazione sulla SS 71 Umbro Casentinese Romagnola e rientro a Bivio Montegelli. Dalle 22 di oggi alle 2 di domaniinvece sarà necessario chiudere temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, lo stesso tratto della E45 e deviazione sulla SS 71 Umbro Casentinese Romagnola .

Il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria con lo svincolo di Montecastello e rientro allo svincolo di Bivio Montegelli per chi viaggia in direzione Ravenna e viceversa per chi viaggia in direzione Roma.