"E45, odissea di disagi a Borello Anas velocizzi i cantieri"

di Andrea Alessandrini

La rivolta contro l’odissea di disagi sulla E45 e la viabilità alternativa unisce maggioranza e opposizione politica, con protagonisti consiglieri comunali di Cesena e Mercato Saraceno. Proteste traversali che danno voce al fortissimo disappunto di residenti e automobilisti, danneggiati nell’ennesima estate di percorrenze accidentate.

"Il 3 luglio, senza alcuna presegnalazione – denuncia il consigliere comunale del Pd di Cesena Enrico Rossi - è stata introdotta la monocorsia in entrambi i lati tra Borello e San Carlo, che rimanda a quella tra San Carlo e Borgo Paglia della estate 2022 senza, almeno all’apparenza, interventi di ripristino stradale e con la rimozione new jersey recenti. È solo l’ultima di situazioni paradossali come le uscite-entrate sulla E45 a Mercato Saraceno interessate da un anno e mezzo dal cantiere, i fari accecanti nelle gallerie tra Sarsina e Quarto, le chiusure di pezzi di strada senza operai, come a Borello dove con la demolizione del viadotto Avola si procede a una corsia. Ho invitato in qualità di presidente alla seconda Commissione consiliare i vertici di Anas, ma senza alcun riscontro". "L’E45 nella Valle del Savio – rincara la dose il consigliere della Lega Fabio Biguzzi – è una via crucis con una ventina di cantieri in 90 km, che sembrano abbandonati, senza attività per settimane e mesi. L’abbattimento del cavalcavia di via Avola a Borello ha creato enormi disagi: la soluzione alternativa doveva essere già pronta, prima di tirarlo giù. Pare invece che si debba attendere dieci mesi. Nella viabilità alternativa creata da Anas per i residenti, alcune auto sono affondate nel ghiaione posto senza stabilizzante. Anas deve controllare con più rigore lavori e tempi di realizzazione. Segnaleremo a Province, Regione e Ministero la situazione".

Mobilitati anche i politici di Mercato Saraceno. Nicholas Pellegrini è consigliere comunale del gruppo di opposizone ’Cambia Mercato’. sostenuto dal centrodestra. "Il restringimento della corsia all’altezza di Mercato Saraceno, la chiusura all’uscita principale di Mercato, l’uscita in direzione Cesena di Bora chiusa dopo la demolizione del ponte di via Avola sono problemi che sottoporremo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si è sempre dimostrato sensibile a intervenire".