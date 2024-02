Easy English, un’utenza in crescita. La lingua inglese non ha più segreti

A Cesenatico entrano nel vivo le attività del centro linguistico Easy English, associato a Confartigianato Cesenatico, condotto da Bernardette Ashby e dalle figlie Lara e Evelyne Fanti, nella sede in viale Gramsci del quartiere Madonnina (foto). "Il Centro linguistico – hanno detto le titolari – non intende sostituire l’operato della scuola, ma accompagnarlo e affiancarlo con interventi mirati di supporto e approfondimento a partire dal potenziamento della conversazione, individuale o a gruppi, per gli studenti e per le persone di tutte le età. Il nostro obiettivo è rafforzare l’abilità nell’utilizzo della lingua inglese; ci teniamo particolarmente a mettere in luce che questa lingua non si apprende attraverso la grammatica, ma principalmente utilizzando l’imitazione, proprio come si apprende da bimbi la lingua madre e quindi nel nostro insegnamento la conversazione ha un ruolo centrale e catalizzante".

"Offriamo inoltre servizi di recupero e di preparazione per conseguire i certificati rilasciati da scuole e centri accreditati – aggiungono – e interventi formativi per l’acquisizione della cultura anglosassone, che vanno dalla preparazione partecipata della Festa di Halloween alla rappresentazione dei canti di Natale nella più pura tradizione british che andando di casa in casa e da locale in locale, iniziativa in occasione della quale vengono svolte raccolte di beneficenza a favore delle famiglie bisognose". Francesca Barbetta, responsabile di Confartigianato Cesenatico, è intervenuta sottolineando che questa realtà offre servizi all’avanguardia per l’apprendimento della lingua inglese. Sul territorio Easy English conta circa un’ottantina di utenti, che spaziano dai bambini piccoli in età prescolare sino ai pensionati, a conferma del fatto che l’interesse per la lingua inglese è in crescita.

g.m.