Ebiter, convegno sul nuovo codice di crisi d’impresa

Dal codice della crisi d’impresa agli adeguati assetti organizzativi e contabili verso una organizzazione aziendale. E’ il tema del convegno che si tieneoggi alle 15.30 nella sede di Confcommercio cesenate in via Bruno promosso da Ebiter, ente bilaterale del terziario del comprensorio cesenate in collaborazione con Rigenera Impresa Confcommercio. "L’entrata in vigore del codice della crisi impone alle imprese - spiega il responsabile di Rigenera Impresa Alberto Pesci - l’obbligo di attuare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con un approccio manageriale nella gestione economico finanziaria. Le crisi economico-finanziaria d’impresa sono una realtà a cui far fronte con la prevenzione. Il codice della crisi di impresa e gli adeguati assetti organizzativi che i relatori andranno a sviluppare è un tema centrale che oggi ciascun imprenditore deve prendere in esame per verificare ogni aspetto organizzativo e amministrativo che possa meglio garantire la propria sostenibilità ed il proprio equilibrio economico e finanziario". "Si tratta di un tema di grande importanza - aggiunge il presidente di Ebiter Gianluca Bagnolini - anche per il contesto delle parti sociali rappresentate in Ebiter da Confcommercio e Uil-Uiltucs, Cisl-Fisascat e GiglFilcams che hanno a cuore il sostegno dei lavoratori e degli imprenditori del territorio ed il loro livello di preparazione professionale". Francesco Giunchi e Andrea Casadei di Rigenera Impresa Confcommercio insieme alla commercialista Roberta Fabbri illustreranno gli aspetti salienti del provvedimento di legge che si innesca in un percorso di nuova cultura gestionale che rappresenta uno dei punti focali dell’assistenza e dell’accompagnamento che Rigenera impresa Confcommercio intende erogare al sistema imprenditoriale indipendentemente dal settore e dalla sua dimensione. "L’attività seminariale e formativa promossa dall’ente bilaterale nel corso di questi ultimi anni – aggiunge il presidente Bagnolini -ha sempre colto aspetti importanti per il nostro sistema occupazionale e per la formazione dei loro lavoratori". Interverranno all’incontro il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, il presidente di Ebiter cesenate Gianluca Bagnolini e il segretario generale Uiltucs Maurizio Milandri.