Ebrei a Cesena fin dal Trecento. Ritrovati preziosi testi antichi

La Romagna ha anche un’ anima ebraica. Nel corso dei secoli l’ebraismo ha lasciato una traccia importante nella storia della cultura e della società di questi territori, nell’ area ravennate addirittura dall’ epoca romana mentre nel resto della Romagna almeno dal XIII secolo. Cesena non fa eccezione dato che la presenza degli ebrei cesenati è documentata sin dalla fine del Trecento dove erano attivi sì con i banchi di prestito, ma anche come medici, commercianti o artigiani. Nel corso dei secoli godettero di una relativa libertà in città sul piano economico, sociale e religioso (la sinagoga cittadina si trovava nelle vicinanze del palazzo della Comunità ora del Ridotto). Gli ebrei cesenati avevano relazioni intense e libere con il resto della cittadinanza, con la signoria malatestiana che intervenne a loro favore in alcune occasioni nelle quali le autorità cittadine volevano imporre particolari restrizioni. Sicuramente alla fine del Quattrocento erano un gruppo significativo formato da alcune decine di persone, con una dinamicità culturale rilevante confermata anche dal fatto che proprio a Cesena nacque Ovadia Sforno, intellettuale di grande rilievo nel panorama ebraico italiano. Tutto cambiò nel corso del Cinquecento con l’ emanazione di norme che fortemente limitavano la libertà degli ebrei. Così, in una alternanza di provvedimenti di apertura e di restrizione, alla fine del secolo si arrivò all’ obbligo per gli ebrei di questi territori di risiedere solo in alcuni centri; da quel momento furono solo i ghetti di Roma, Ancona, Ferrara, Lugo e Cento ad accogliere la popolazione ebraica. Come negli altri centri della Romagna, anche a Cesena gli ebrei dovettero lasciare la città: chi si insediò nei ghetti di cui sopra, qualcuno lasciò lo Stato Pontificio e magari, come Davide Di Rossi, emigrò in Israele trovando la benevola accoglienza dei turchi, come ci racconta nella sua relazione di viaggio che è riemersa dagli archivi israeliani. I loro beni furono dispersi, le attività e la sinagoga chiuse e in alcune occasioni testi sacri furono distrutti o confiscati. Della vitalità culturale e religiosa dell’ ebraismo cesenate rimane però non poca traccia alla Malatestiana, all’ Archivio di Stato sezione di Cesena e nell’ Archivio Storico della Dioces. Particolare è la storia di alcuni documenti dell’ archivio diocesano; infatti qui si trovano pagine di testi religiosi ebraici come il libro biblico delle Cronache, pergamene riutilizzate come copertine di volumi di raccolte di atti giudiziari e della Cancelleria della diocesi cesenate. Queste preziose testimonianze della cultura e della religiosità ebraica che potrebbero essere quanto sopravvissuto alla dispersione del patrimonio della soppressa sinagoga cesenate (1567) sono state oggetto di restauro nel 2008 presso il laboratorio dell’ Abbazia del Monte. Come ci conferma Claudio Riva, direttore dell’ archivio diocesano, la pergamena più preziosa riutilizzata come copertina di un volume contiene due pagine del Talmud babilonese risalenti al XIII-XIV secolo. Questa pergamena ha attirato nel 2004 a Gerusalemme l’ attenzione della Jewish Theological Seminari of America che ha inviato a Cesena il professore e rabbino Shamma Friedeman per esaminare il frammento talmudico. Davvero un patrimonio ebraico di Cesena perduto e, in qualche modo, ritrovato.