Eccellenza, il Gambettola annienta il Granamica. Il Diegaro allo scontro diretto col Masi Torello

Ieri sono stati giocati in anticipo tre match validi per la ventiseisima giornata del campionato di Eccellenza, in uno di questi è arrivato un vero colpaccio del Gambettola che ha battuto nettamente il Granamica, seconda forza del girone. Le reti della squadra allenata da Marco Bernacci sono state messe a segno da Mengucci che ha sbloccato il risultato, poi è arrivata la doppietta firmata da Mancini.

Un Diegaro decimato dalle squalifiche oggi riceve il Masi Torello in uno scontro diretto che i rossoblu allenati da Cucchi non devono assolutamente perdere, fischio di inizio fissato alle 14,30, dirige l’incontro Giammarco Raimondo di Taranto.

La Savignanese riceve al Capanni il Pietracuta, formazione fra le più in salute e vera rivelazione di questo campionato. Per i gialloblù nonostante la forza dell’avversario l’unico risultato davvero utile è la vittoria, anche qui si inizia alle 14,30 dirige Edoardo Cristofori di Finale Emilia.

r.d.