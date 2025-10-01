Eccellenze artigiane in cattedra: "Investiamo nelle tecnologie"

Eccellenze artigiane in cattedra al primo appuntamento della stagione 2025-2026 dei ’Salotti digitali’ di Confartigianato Cesena coordinati da Gabriele Savoia, responsabile della Comunità digitale (nella foto con i sei protagonisti). "Accompagniamo le imprese nelle transizioni digitale e della sostenibilità. Ai Salotti Digitali protagonisti sono gli imprenditori in una logica di condivisione delle esperienze". Giuseppe Pizzola di Magic Leader: "Produciamo un software in grado di coprire tutte le aree tipiche: contatti, opportunità, newsletter, commesse, interventi, ticket". Mr. Arkadin Film di Domenico Ciolfi. "Realizziamo progetti per il marketing e la pubblicità, l’intrattenimento televisivo e sperimentiamo nuove forme di narrazione e tecniche di linguaggio visivo". Visitaworld di Marco Bacchini. "La nostra app H2H – Hand to Hand, piattaforma internazionale turistica multilingue, offre contenuti culturali geolocalizzati e audioguide".

Giacomo Zani di Mcn Group. "Produciamo a mano tappeti personalizzati, insegne, decorazioni interne ed esterne, carta da parati, insegne, zerbini, plexiglass, vetrofanie". Davide Camurani, founder & ceo di Kaplet Sale Audio Video, "Operiamo nella progettazione di spazi di lavoro intelligenti. Andrea Mordenti, cofounder di Laif srl: "Produciamo modelli, algoritmi di intelligenza artificiale e sistemi su misura di intelligenza artificiale personalizzati a costi accessibili". Sei eccellenze condivise.