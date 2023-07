Eccidio del Carnaio, cinque giorni di memoria

di Gilberto Mosconi

Il Comune di Bagno di Romagna commemora anche quest’anno l’eccidio del Carnaio con varie iniziative. "Una ricorrenza - sottolinea il sindaco Marco Baccini – che ci riporta a quel drammatico 25 luglio 1944, quando furono uccisi ventisei nostri concittadini per rappresaglia nazifascista. Quest’anno il programma prevede diverse iniziative, che ci accompagneranno sino alla commemorazione istituzionale, prevista per domenica 30 luglio".

Questo il programma: oggi martedì 25 luglio, alle 8, nella chiesa del cimitero monumentale di San Piero celebrazione della santa messa per le vittime ed i familiari. Poi, giovedì 27 luglio, alle 21,15, all’arena estiva di Palazzo del Capitano a Bagno andrà in palcoscenico la rappresentazione teatrale "Chiudimi gli Occhi con una Carezza- Carnaio 25 Luglio 1944", a cura di Nata Teatro, che sarà messa in scena come prima nazionale. Sabato 29 luglio, alle 8,30, santa messa nella chiesa di San Giovanni a Somalborgo a San Piero, cui seguirà la Camminata della Memoria da San Piero a passo del Carnaio. Domenica 30 luglio, a passo del Carnaio, alle 9,30, santa messa presieduta da monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, e commemorazione delle vittime della strage del Carnaio. Seguiranno gli interventi, nella nuova area del Parco della Memoria al Carnaio, da parte di Marco Baccini sindaco di Bagno, Mirta Barchi presidente AnpiI Alto Savio, Vladimiro Flamigni dell’istituto Storico della Resistenza e Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Concerto musicale a cura della Banda Santa Cecilia.