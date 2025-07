Ecco ’Afro Romagnoli Aps’: "Valore ai talenti africani"

Una nuova realtà anima il terzo settore cesenate nel segno dell’integrazione e del dialogo delle culture. Si tratta dell’associazione ‘Afro Romagnoli Aps’ che si propone di valorizzare le storie, le culture e i talenti delle persone afro discendenti che vivono in Romagna. L’associazione, che si presenterà alla città e al territorio sabato 26 luglio, alle ore 17, al parco Frutipapalina, nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro, narrazione e partecipazione attiva, per promuovere una cittadinanza più inclusiva e consapevole delle tante voci che compongono il tessuto sociale della nostra regione. Raccontare, valorizzare, promuovere le identità afro. Durante l’incontro i fondatori e la presidente Sandra Adaku Edoga illustreranno le finalità dell’associazione, il logo – frutto di un lavoro collettivo – e alcune iniziative culturali e artistiche che intendiamo avviare nei prossimi mesi.

"Il tessuto associativo cittadino si rafforza con questa nuova realtà – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – che ha tanto da raccontare e che, attraverso le esperienze dei propri associati, moltissimi hanno raggiunto da poco la maggiore età, può contribuire alla definizione di progettualità nei diversi ambiti, dal sociale alla scuola per approdare allo sport e alle arti. Se non c’è conoscenza non c’è scambio e rispetto reciproco, dice la presidente Sandra Adaku Edoga e come Comune ne siamo fermamente convinti".