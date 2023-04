Ecco ’Azzurro come il Pesce’, incontri e cultura oltre al cibo

Entra nel vivo in città la kermesse ’Azzurro come il Pesce’, dedicata alle specie ittiche del nostro mare. Oltre agli stand (nella foto) degli chef che preparano piatti prelibati lungo il porto canale e nelle principali piazze del centro, la manifestazione propone interessanti iniziative culturali. Nell’area del Mercato ittico si tengono quattro appuntamenti volti alla valorizzazione dei prodotti della pesca a cura dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’: oggi alle 12.30 si parlerà de ’La cozza romagnola’, domani sempre alle 12.30 del ’Pesce e molluschi di qualità’, lunedì 24 e martedì 25 aprile alle 15.30 attenzione focalizzata su come ’Riconoscere e pulire il pesce nostrano’.

In corso Garibaldi di fronte alla pescheria comunale, nei cinque giorni della fiera, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 andrà in scena ’Una cozzata di storie’, appuntamento fatto di letture a bassa voce per bambini, a cura di ’Nati per leggere’.

In via Fiorentini oggi dalle 10.30 e dalle 15.30, saranno in calendario gli incontri formativi sulle attività dei Vigili del Fuoco e sulle prove di ricerca di persone scomparse a cura dell’Unità Cinofila Vab di Forlì-Cesena. Martedì invece, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, andrà in scena Pompieropoli.

In viale Anita Garibaldi, negli stand di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio, lunedì 24 aprile alle 17, la Scuola alberghiera e di ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna, organizzerà una gara in stile Masterchef, per la preparazione di piatti che verranno valutati da una speciale giuria. Gli stand dei ristoratori e dei pescatori di "Azzurro come il Pesce" saranno allestiti sino a martedì.

Giacomo Mascellani