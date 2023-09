Ecco Carlo Secondo il primo figlio di Matteo Signani

"Guardatelo mio figlio, è nato con le manine chiuse a pugno". Con immensa gioia Matteo Signani, campione europeo dei pesi medi, ha annunciato la nascita di suo figlio Carlo Secondo venuto alla luce alle 0.30 fra domenica e lunedì al Bufalini. Tutto bene anche per la mamma, la dottoressa Eleonora Passarin. Dice Signani: "Carlo era il nome che avevamo scelto a cui abbiamo aggiunto Secondo per ricordare il mio grande babbo scomparso pochi mesi fa. Carlo Secondo mi dà una carica in più per il mio incontro di sabato 18 novembre. Carlo Secondo sarà il mio portafortuna e con quei pugni chiusi mi dice già cosa devo fare".