Ecco come i numeri influenzano le persone

Per una sera diamo i numeri. A Cesenatico prosegue la rassegna di incontri culturali che si tengono il lunedì sera. Il 17 marzo, alle 21, al Noi Lounge Music Club sarà protagonista Denis Della Chiesa, per un appuntamento dedicato alla Numerologia. L’esperto introdurrà l’argomento secondo il quale i numeri influenzano le persone, come ad esempio lla nostra data di nascita, il nome che abbiamo e come tutto questo stia già orchestrando la nostra vita. Il pubblico potrà fare liberamente delle domande e dialogare con Della Chiesa, per approfondire un mondo, conoscere meglio la materia, fra aspetti curiosi e naturalmente numerosi. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico. Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri che si terranno sempre il lunedì sera a partecipazione gratuita.

Giacomo Mascellani