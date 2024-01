Ecco come prenotarsi per fare lo Spid

Il Comune compie un altro passo nel piano di digitalizzazione e di accessibilità ai servizi per i cittadini. Giovedì nell’Urp del palazzo municipale in via Marino Moretti, sarà attivato lo sportello Spid, per l’identificazione digitale con il gestore Lepida. Il servizio è gratuito e gli utenti devono prendere appuntamento telefonando allo 0547 79333 o allo 0547 79313, dopo aver fatto la procedura di registrazione online sul sito https://id.lepida.it/ . Servono un documento d’identità e la tessera sanitaria.