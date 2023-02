Ecco ’Cortocircuiti Oltre il confine’ incontri con scrittrici e giornaliste

A San Mauro Pascoli la rassegna ’Cortocircuiti narrativi’ torna in una nuova veste e si trasforma in ’Cortocircuiti – Oltre il confine’: incontri con scrittrici e giornaliste che si terranno nella sala degli Archi a Villa Torlonia. Ideata e promossa dall’Ufficio cultura, Biblioteca comunale del Comune, la rassegna ospiterà in marzo e maggio tre straordinarie autrici e giornaliste che parleranno di attualità veicolando un messaggio di consapevolezza e resistenza. La sindaca Luciana Garbuglia (nella foto con Barbara Berretta responsabile della Biblioteca) ha detto: "E’ una manifestazione interamente dedicata alle donne, personaggi femminili di grande spessore e valore letterario".

Il via mercoledì 1 marzo con Annalisa Camilli, giornalista che parlerà del suo libro ’Un giorno senza fine. Storie dall’Ucraina in guerra’. La Camilli raccoglie le storie di chi ha perso i familiari nei bombardamenti, di chi non è riuscito a scappare, di chi è tornato per combattere e vuole arruolarsi, di chi ha scelto di vivere nel sottosuolo delle città ridotte in macerie o è stato costretto a fuggire. Il secondo incontro di mercoledì 29 marzo, è quello con Francesca Mannocchi, giornalista che presenterà il libro ’Lo sguardo oltre il confine. Dall’Ucraina all’Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi’ in cui snoda l’intricata materia dei conflitti di oggi ai confini con l’Europa. Terzo appuntamento mercoledì 3 maggio con Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi, e il suo ’La Resistenza delle donne’. Tobagi ridà voce e volto alle donne che furono protagoniste della Resistenza. Gli incontri si svolgeranno il mercoledì alle 20.45, con ingresso gratuito e libero a tutti.

