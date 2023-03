"Ecco cosa abbiamo fatto in 1.394 giorni"

La giunta comunale di Gambettola, guidata dalla sindaca Letizia Bisacchi, l’altra sera ha chiamato i cittadini in assemblea per fare il punto della situazione dopo 1394 giorni dal suo insediamento. Presentati i risultati fin qui ottenuti e nei 400 giorni che mancano alle elezioni amministrative del 2024 la giunta ha in serbo un colpo importante: quello di dare il via al recupero delle ex tabacchificio Sacta situato nel centro di Gambettola e che giace in rovina da oltre 50 anni. Presenti i quattro assessori: Marcello Pirini, Ivano Piraccini, Serena Zavalloni e Maurizio Pracucci.

La sindaca Bisacchi ha esordito così: "Sono commossa a vedere tutte le facce che mi sono state vicine in questi quasi quattro anni di amministrazione; come giunta abbiamo avuto poco tempo per ambientarci perché siamo stati subito investiti dalla pandemia Covid e da un mare di problemi da risolvere, abbiamo dovuto fermare tutto e poi reinventare l’organizzazione comunale e i servizi, poi è arrivata la guerra in Ucraina e per ultimo anche il terremoto. La sindaca ha poi toccato i traguardi più significativi: il Bosco urbano di 33 mila metri quadrati con 3.400 alberelli, un regalo per le future generazioni; Gambettola Green è stato il filone per i progetti scolastici legati all’ambiente. La rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e la tracciabilità del territorio sono stati i cardini dell’urbanistica.

Per Serena Zavalloni assessore alla cultura, il fiore all’occhiello di Gambettola è stato il recupero della Casa Fellini, inaugurata con il presidente Stefano Bonaccini. "E’ una casa viva, una casa in cui si fa cultura, una residenza dedicata alle arti del cinema del teatro e del circo; proprio in questi giorni è stato installato il tendone del circo per ricreare le atmosfere felliniane". Marcello Pirini, vice sindaco ha elencato i punti salienti del bilancio: il piano di investimenti di oltre 8 milioni di euro, rimasta inalterata la pressione fiscale, mantenute le stesse tariffe dei servizi, erogati durante la pandemia contributi per 340 mila euro alle attività produttive. Ivano Piraccini, assessore ai lavori pubblici: "Piazza Pertini a Pasqua sarà ultimata ma a causa dei costi aumentati abbiamo stralciato il pergolato, l’intervento totale è stato di 270 mila euro di cui 152 mila euro di finanziamento regionale". Maurizio Pracucci, assessore allo sport. "Il miglior antidoto alle malattie è l’attività fisica, noi abbiamo tantissime associazioni sportive e ottimi preparatori che con i giovani hanno raggiunto buoni risultati, ne siamo orgogliosi".

Vincenzo D’Altri