"Ecco gli 8 teli fatti sparire da Napoleone"

Otto teli liturgici del 1700 realizzati per il "Sacro Ottavario dei morti" sono in esposizione permanente presso l’oratorio di San Giuseppe, nel museo di arte sacra, a Longiano. Il tutto è stato possibile grazie al museo stesso, Lions club Rubicone, diocesi di Cesena e Sarsina, Comune di Longiano, Ruben Bastoni e Banca Mediolanum. Ma soprattutto grazie all’interessamento di Giorgio Buda direttore del Museo di Arte Sacra.

Dove si trovavano gli 8 teli? "Un operaio del comune di Longiano, su nostra richiesta, si è recato con una scala mobile nella cantoria dell’oratorio adibita a deposito per cercare una cornice. Invece con grande sopresa mi ha detto che lì c’erano otto rotoli".

Cosa ha fatto quando li ha visti? "Li ho srotolati e ho scoperto che erano teli dipinti di circa otto metri ciascuno. Il mio stupore è stato vedere gli otto teli con dipinti otto scheletri ciascuno rappresentante un mestiere come il pittore, il fabbro, il contadino, il violinista".

È servito un restauro? "No, si sono conservati nel tempo".

Chi è l’autore? "Gli otto teli furono realizzati tra il 1783 dal "Sig. Giacomo N. N. pittore di Savignano" e il 1792 dal "Sig. Marco Gargani pittore" per la chiesa di San Giuseppe Nuovo, detta anche del Suffragio, su commissione della Confraternita di San Giuseppe o Degli Agonizzanti di Longiano, la stessa a cui si deve nel 1703 la costruzione della chiesa".

Perchè gli otto teli hanno uno scheletro? "Rappresentano una strordinaria sintesi di arte, architettura e liturgia. Si tratta di dipinti su tessuto pensati e realizzati per la chiesa di San Giuseppe Nuovo e per un contesto liturgico particolare: il sacro Ottavario dei morti, gli otto giorni dedicati alla commemorazione dei defunti".

Perchè sono stati collocati nel museo e non in chiesa, il luogo sacro per cui erano stati realizzati e collocati alla fine del 1700? "I teli erano stati conservati proprio per la chiesa del Suffragio nella quale li abbiamo collocati in mostra nelle otto colonne dove si trovavano. E per conoscere la loro storia, i nomi dei pittori, sono andato all’archivio di Stato di Cesena, dove c’è il libro delle spese per la costruzione della Chiesa del Suffragio".

Perchè furono tolti e rimasti nascosti per oltre 200 anni? "Con un editto, Napoleone chiuse tutte le confraternite comprese le otto che c’erano da noi. Quindi i teli tolti e nascosti".

Oggi si possono visitare? "Certamente sono in mostra pemanente presso il museo di arte sacra. Fra l’altro ai visitarori, che hanno tutti l’ingresso gratis al museo, doniamo l’opuscolo scritto dall’architetto Johnny Farabegoli dell’Istituto di Scienze Religiose Marvelli di Rimini, con la storia degli otto teli".