Ecco gli Acchiapparifiuti. Volontari in azione

Il pianeta si salva tutti insieme, ognuno facendo la sua parte, partendo da sotto casa, dal percorso fino a scuola, o dall’area verde punto di ritrovo per il vicinato. Con questo spirito il Comune di Cesena ha lanciato ‘l’Acchiapparifiuti’, progetto pensato per aggregare degli spicchi di comunità attorno al tema ambientale, con l’intento di curare al meglio le aree pubbliche, difendendole dal degrado, con una postilla importante. Perché ai tempi dell’effettiva entrata in vigore della tariffa puntuale in termini di raccolta indifferenziata, serve prima di tutto garantire a chi mette impegno e senso civico di non dover fare i conti con la beffa di veder aumentare il quantitativo di rifiuti imputabili alla sua utenza soltanto perché in maniera virtuosa ha raccolto anche ciò che altri avevano malamente gettato. Di tutti questi aspetti si è parlato ieri in un primo incontro che ha coinvolto l’assessora all’ambiente Francesca Lucchi e nel corse del quale sono state diffuse le indicazioni operative rivolte a tutti coloro che intendono fare la loro parte in un progetto che è già stato condiviso con Legambiente, Wwf e Plastic Free. Si parte dalla sottoscrizione di patti di collaborazione per la cura delle aeree pubbliche attraverso la raccolta dei rifiuti conferiti in modo sbagliato oppure abbandonati per strada. Le collaborazioni possono essere continuative o saltuarie, in base alle singole disponibilità e in base a ogni caso verranno definite le relative modalità di esecuzione. Il Comune fornirà informazioni pratiche relative al modo d col quale dovranno essere conferiti i rifiuti raccolti, che verranno per esempio inseriti all’interno di appositi sacchetti contrassegnati da un marchio specifico in grado di evidenziare agli occhi degli operatori che non si tratta di ulteriori abbandoni da sanzionare, quanto piuttosto del frutto di un’attività virtuosa. Verranno messi a disposizione guanti, palette, scope e utensili vari per favorire la raccolta, in base alle singole esigenze.

Al progetto possono partecipare sia associazioni che singoli cittadini. Anche il mondo della scuola si sta attivando per fare la sua parte. Chi volesse aderire deve prima di tutto accedere alla sezione ‘acchiapparifiuti’ sul sito del Comune di Cesena e inviare una mail all’indirizzo ambiente@comune.cesena.fc.it comunicando la propria disponibilità. A quel punto si verrà contattati per la consegna del kit del volontario e si verrà messi in comunicazione con uno dei referenti del progetto, divisi per aree.

Luca Ravaglia