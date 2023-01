Ecco gli orari per i servizi dell’Urp

L’Ufficio relazioni col pubblico del Comune, situato in via Marino Moretti, sul porto canale, è contattabile ai numeri 0547 79200, 0547 79313 e 0547 79333 o via mail a [email protected] L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 17, il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno. L’ufficio si occupa della gestione della corrispondenza in arrivo al Comune, della protocollazione dei documenti e smistamento agli uffici competenti e di vari servizi.