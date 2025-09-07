Ecco gli speaker del futuro

Un nuovo grande traguardo per i giovani speaker di Longiano: tutti promossi dopo il laboratorio di comunicazione e tecnica di secondo livello voluto dall’istituto comprensivo Fausto da Longiano, diretto dalla dirigente scolastica Sabrina Rossi. Dice Gianfranco Gori, regista di Longiano, ideatore e docente del progetto: "Siamo molto felici del risultato. Il workshop ’I Love Radio’ ha ottenuto un grande successo, auspicabile ma non scontato. Non sapevamo come avrebbero risposto i ragazzi di fronte a queste nuove sfide e sollecitazioni. La nostra sorpresa è stata ricevere numerose richieste che ci chiedevano di poter ripetere l’esperienza". Gianfranco Gori dice di avere intravisto qualche potenziale speaker o giornalista: "Tutti sono potenzialmente capaci. Il mio obiettivo è fare scattare quella scintilla e dare loro i primi strumenti per capire se la radio, la comunicazione e il giornalismo possano diventare delle loro passioni. Gianluca, Gabriele e Giuseppe hanno creato un team sportivo per trattare tutti gli sport, Anita, Nicole, Aaron e Matteo hanno creato il gruppo dei Ghostbusters per andare in cerca di misteri nascosti. Qualcuno ha già espresso il desiderio di diventare inviato di Radio Studio Delta. Colgo l’occasione per ringraziare gli editori di Studio Delta per averci ospitati nei loro studi ed Elisa Gradini per averci regalato una lezione di radiofonia, facendo registrare a tutti i ragazzi un contributo. Ora porteremo la ’Radio in Piazza’, uno spettacolo tra ricordi del passato e musica del presente con ospiti illustri e le nostre giovani voci".