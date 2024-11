"Ecco i lavori post alluvione". L’assessore chiede altri 4 milioni

Tempo di bilanci per l’assessore ai lavori pubblici di Mercato saraceno Raffaele Giovannini: "In questo ultimo anno e mezzo ci siamo impegnati non solo nelle somme urgenze e nella ricostruzione post-alluvione per la messa in sicurezza del territorio, ma anche nella manutenzione ordinaria, nella gestione di nuovi lavori pubblici e nei progetti pregressi. Alcuni di questi progetti presentano ancora difficoltà di adeguamento agli attuali costi di mercato, richiedendo un ulteriore impegno per aggiornare il quadro tecnico-economico". A seguito delle ondate di maltempo che, da maggio 2023, hanno colpito e colpiscono il territorio mercatese e continuano a causare danni e dissesti idrogeologici, il Comune ha dovuto effettuare numerosi interventi di somma urgenza e di messa in sicurezza, per un importo di oltre 550 mila euro per l’emergenza 2023 e oltre 62 mila euro per le ultime emergenze di settembre-ottobre 2024, finanziati tramite fondi della Protezione Civile e della struttura commissariale che ha stanziato 4,4 milioni di euro per il territorio di Mercato.

Questi i principali interventi: lavori di consolidamento per strade e ponti nelle località di Linaro, Piavola, Musella, Monte Iottone e Bacciolino con l’obiettivo di aprire i primi cantieri nella primavera del 2025. Sono stati inoltre richiesti ulteriori 4 milioni di euro per i ponti della valle del Borello e sul torrente Boratella. "Questi fondi aggiuntivi ci permetteranno di completare opere strategiche per la sicurezza del territorio - aggiunge Giovannini - e questo nonostante il personale ridotto e l’impossibilità di nuove assunzioni per l’ufficio tecnico, che ha un carico di lavoro notevole con i progetti in corso o in fase di avvio che ammontano a un importo complessivo di quasi 10 milioni di euro". Edoardo Turci