Ecco i nuovi diplomati ’tecnici’ della calzatura

Consegnati i diplomi ai 32 partecipanti al corso di alta specializzazione Ifts nel settore moda. Più precisamente 20 giovani nel corso "Tecnico del prodotto di abbigliamento tra artigianalità, nuove tecnologie e sostenibilità" svoltosi presso l’azienda Gilmar a San Giovanni in Marignano; 12 nel corso "Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri in una filiera digitale e sostenibile" svoltosi al Cercal a San Mauro Pascoli. Entrambi i corsi sono stati di 800 ore, tra formazione aziendale e in aula, in un percorso formativo che ha coinvolto le imprese del distretto della calzatura e della moda abbigliamento, insieme al coinvolgimento degli istituti formativi a vario livello. Si chiama "Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema Moda" perchè è una figura chiave nelle aziende del settore abbigliamento e calzature dal momento che definisce la fattibilità del prodotto, individua critcità tecnico-realizzative, controlla, coordina e ottimizza gli aspetti della catena di fornitura. Figura ricercata nelle imprese del settore, Fondazione Fitstic (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie e industrie Creative) in collaborazione con la scuola del Cercal e Assoform, ha organizzato un corso di alta specializzazione per formare questa tipologia di figure professionali. Il corso di 2000 ore complessive, suddivise in due annualità, di cui 1200 ore di lezioni teorico-pratiche, attività in aula e laboratorio, e 800 ore di stage aziendale ed è costato come quota di iscrizione 200 euro. La consegna dei Diplomi è avvenuta a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli in occasione della premiazione della 24esima edizione del concorso internazionale per giovani stilisti "Un Talento per la Scarpa" promosso da Sammauroindustria. A consegnare i riconoscimenti il presidente e la direttrice del Cercal, Marco Piazzi e Serena Musolesi, insieme ai rappresentanti dell’Istituto Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, partner del progetto, Maria Signore e Tiziana Volentieri. Questi i giovani che hanno conseguito il diploma nel corso sulle calzature: Katiuscia Bombara, Elisa Castiglioni, Andrea Deligia, Giulia Faccia, Danjela Gjolena, Alessandro Maglione, Pietro Magnani, Eleonora Mazza, Francesca Pasquinelli, Sara Ravaioli, Alessandra Torrisi, Viola Vicini. Questi i 20 giovani diplomati nel corso sull’abbigliamento: Luanna Amancio De Almeida, Claudia Bardeggia, Mithona Barzanti, Martina Berardi, Tommaso Colombo, Lucia Di Virgilio, Giulia Giannini, Bianca Guerra, Gaia Muccioli, Viktoriya Nenastina, Martha Carolina Perez Parra, Giulia Portolani, Cristina Pozzoli, Pirouz Rajaei Mohammadieh, Priscilla Rinaldini, Rebecca Romagnoli, Giulia Semprini, Evgeniia Shirova, Chiara Smacchi, Daniela Ziparo.

Ermanno Pasolini