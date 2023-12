Ecco i prossimi impegni dei bianconeri. Tante notturne fino a febbraio

Cristian Shpendi, ieri entrato a gara in corso, sta facendo i conti con un problema a un alluce che lo aveva tenuto fermo fino a giovedì. L’auspicio è che le festività natalizie servano a rimetterlo pienamente in pista in vista dell’inizio del girone di ritorno. A tal proposito la Lega Pro ha ufficializzato i giorni e gli orari dalla seconda alla nona giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Il Cesena giocherà due partite alle 18.30 (contro Ancona e Pineto), poi tutte le altre sfide sono alle 20.45. Da sottolineare venerdì 9 febbbraio il derby contro il Rimini (inizio ore 20.45), prima del turno infrasettimanale contro l’Arezzo in programma martedì 13 febbraio sempre alle 20.45. Ecco il dettaglio. Spal-Cesena domenica 14 gennaio alle 20.45; Cesena-Pontedera sabato 20 gennaio alle 20.45; Ancona-Cesena domenica 28 gennaio alle 18.30; Cesena-Fermana sabato 3 febbraio alle 20.45; Rimini-Cesena venerdì 9 febbraio alle 20.45; Cesena-Arezzo martedì 13 febbraio alle 20.45 e Sestri Levante-Cesena lunedì 19 febbraio alle 20.45 e Cesena-Pineto domenica 25 febbraio alle 18.30.