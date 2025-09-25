Ecco i ’Sapori di Mamma B’: "Il cibo unisce le persone"

Cibi etnici africani, ma anche prodotti sudamericani e qualche eccellenza italiana: a Gambettola, in corso Mazzini, ha aperto il minimarket etnico Sapori di Mamma B. Dopo averla accompagnata nel percorso di apertura, martedì una delegazione di CNA Forlì-Cesena ha fatto visita alla nuova attività guidata da Bukky Lawrence. Nata in Nigeria 47 anni fa e trasferitasi in Italia nel 1997, dove ha avuto due figli, fin dal suo arrivo Bukky è stata affascinata dalla profonda cultura italiana del cibo tanto da iniziare a studiare alcune tecniche di coltivazione e il mondo alimentare a trecentosessanta gradi.

"Il minimarket – racconta Bukky Lawrence – nasce per avvicinare le persone ai prodotti etnici africani e creare occasioni per far rete tra gli abitanti di Gambettola e del territorio vicino. Cercheremo di esaudire le richieste dei nostri clienti, unendo a cibi africani anche prodotti sudamericani e alcune eccellenze italiane. Prossimamente, grazie al furgone di mio marito, inizieremo anche un piccolo servizio di food delivery per le persone che non possono venire a fare la spesa. Partiamo dal cibo, che unisce la gente e la fa sorridere, per creare poi altre occasioni di incontro e conoscenza reciproca".