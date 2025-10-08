Ecco i tre finalisti del premio ‘Marino Moretti’

In riviera è iniziato il conto alla rovescia di un importante appuntamento culturale. La giuria del Premio ‘Marino Moretti’ ha indicato i tre finalisti della XXVII edizione, tra i quali solo durante la cerimonia di premiazione, il prossimo 25 ottobre al Teatro Comunale, sarà indicato il vincitore. La giuria è composta da Gianluigi Beccaria, Roberta Cella, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni e Paola Italia.

I tre finalisti sono Francesco Bonelli, docente di italiano e francese in Svizzera, studioso di letteratura dell’Otto e Novecento, per il volume I ‘Refrattari’ di Milano. La Scapigliatura democratica tra letteratura, giornalismo e politica (Edizioni dell’Orso del 2024); Maicol Cutrì, assegnista di ricerca in Letteratura italiana presso l’Università Cattolica di Milano, per l’edizione commentata del Cannocchiale Aristotelico di Emanuele Tesauro (Guanda - Fondazione Pietro Bembo, 2024-2025); e Giulio Carlo Pantalei, scrittore, editor e musicista, per il saggio ‘Una lingua per cantare. Gli scrittori italiani e la musica leggera’ (Torino, Einaudi, 2025).

La Giuria ha inoltre voluto riservare una menzione speciale al lavoro di interesse morettiano curato da Gianmarco Lovari, che ha pubblicato il carteggio tra Filippo de Pisis e Aldo Palazzeschi (Carteggio (1926-1950), Edizioni di Storia e Letteratura del 2023. Il Premio alla carriera per la prima volta è stato assegnato ad una illustre studiosa non italiana, si tratta di María de las Nieves Muñiz Muñiz, professore emerito all’Universitat de Barcelona, protagonista della conoscenza e diffusione della letteratura italiana in spagnolo e catalano.

Il vincitore assoluto verrà designato tra i tre finalisti nel corso della cerimonia conclusiva, nella quale saranno premiati i finalisti e i vincitori dei riconoscimenti, che si terrà al Teatro Comunale di Cesenatico sabato 25 ottobre dalle ore 17, condotta dall’attore Neri Marcorè, testimonial di Casa Moretti, il quale condividerà il palco con gli illustri italianisti membri della giuria, con la partecipazione di un ospite di casa, l’attore Roberto Mercadini.

Sarà presente inoltre come ospite Dina Aristodemo, curatrice del recente volume Lettere agli amici d’Olanda (1927-1948) di Marino Moretti (Edizioni di Storia e letteratura), costruito su preziosi materiali epistolari eccezionalmente rinvenuti in Olanda e donati dalla studiosa a Casa Moretti che per l’occasione li esporrà nelle giornate del Premio.