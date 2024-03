Ecco i trucchi dei truffatori. Falsi avvocati e fughe di gas: come difendersi dai raggiri

Una truffa collaudata. Con una telefonata mettono in allarme le vittime designate, raccontando di un incidente capitato a un congiunto e, per dirimere le controversie giudiziarie legate all’incidente, chiedono un immediato esborso di denaro. Le richieste sono sempre consistenti, tre o quattro mila euro, chiesti ai malcapitati, che in genere sono sempre anziani. I carabinieri mettono in guardia dai ripetuti tentativi di truffa ad anziani. Diversi quelli sventati negli ultimi mesi dall’Arma dei carabinieri di Cesena. Sono innumerevoli le strategie messe a punto dai delinquenti e i carabinieri invitano a denunciare i truffatori e mettono in guardia per non finire nella trappola. Tra i vari consigli che vengono dati agli anziani nelle strutture e nei centri anziani dai carabinieri che tentano di avvisare più persone possibile, c’è quello di non fidarsi di certe telefonate. La truffa prende il via con la telefonata da parte di un uomo, che si qualifica come avvocato, o come appartenente alle forze dell’ordine, e che riferisce che il figlio del malcapitato anziano, contattato al telefono, è stato protagonista di un incidente di cui è responsabile. Il sedicente avvocato, o agente, spiega all’anziano che per non incorrere in guai più seri è opportuno pagare immediatamente una somma cospicua di denaro. Ma è una truffa. La cifra, spiega il sedicente avvocato, deve essere consegnata a un agente (‘falso’) che arriva poco dopo a casa del malcapitato anziano. Tre casi simili sono stati denunciati negli ultimi mesi a Cesena, dove le vittime si sono prontamente rese conto del raggiro denunciandolo ai carabinieri. La raccomandazione è sempre quella di chiamare il 112 e di farlo con un telefono diverso da quello in cui si è stati contattati, se possibile.

Ma sono altre, hanno spiegato i carabinieri a un pubblico numeroso intervenuto nei centri anziani cesenati, le truffe che possono essere messe in atto dai criminali. Tra queste c’è quella della falsa ‘fuga di gas’. Vittime, ancora una volta, le persone anziane. Il copione purtroppo è ben noto, ma nonostante questo, talvolta i malviventi riescono ad andare a segno. Un falso addetto al controllo del gas, suona alla porta e chiede di entrare in casa per controllare l’impianto. Di solito il truffatore che ha suonato al campanello è accompagnato da un complice, che si qualifica come tecnico del gas. In pochi minuti i truffatori spaventano le anziane vittime dicendo che c’è una fuga di gas in casa e che devono mettere tutti gli oggetti preziosi, compresi i soldi, in frigorifero per salvarli da una possibile esplosione. C’è purtroppo chi ci casca e viene derubato del proprio patrimonio.

I truffatori si inventano le storie più strane, dotati di fantasia e faccia tosta, avvicinano le deboli vittime. Un altro tipo di truffa che si sta verificando negli ultimi mesi è quella denominata ‘Spoofing’, che significa ‘attacco informatico’. E’ un modo con cui il malvivente nasconde la propria identità per risultare affidabile alla vittima. L’esempio classico è quello della telefonata da parte di un malvivente. Con telefonate da numeri affidabili e ‘clonati’ (ad esempio dal numero della banca in cui il truffato ha il conto) vengono richiesti prelievi di denaro o spostamento di liquidità in un altro conto corrente ai malcapitati. In un caso recente, andato purtroppo a buon fine, un risparmiatore anziano, convinto che si trattasse di una comunicazione della banca, ha cliccato su un link indicato dal truffatore inserendo alcuni codici che hanno permesso ai malviventi di prelevare a sua insaputa 1.500 euro dal suo conto corrente.