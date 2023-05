Ecco i video della violenza "Si sfidano per scommessa"

Cinque round da tre minuti l’uno. Niente protezioni, solo guantoni. Vale praticamente tutto. Il ring è il cemento, il pubblico un nugolo di ragazzi e ragazzini assiepati intorno, che per essere lì hanno versato una moneta come ‘biglietto’. Nessun medico o qualcuno che possa avere competenze per affrontare immediatamente qualche eventuale serio problema. Si finisce prima del tempo solo se uno dei due concorrenti resta a terra per dieci secondi. Eccole le regole del ‘Fight Club’ in salsa cesenate, raccontate da chi avrebbe avuto contatti diretti con ciò che è accaduto.

Il caso era stato sollevato lunedì dal consigliere della Lega Fabio Biguzzi, che attraverso un’interrogazione che dovrà essere discussa in consiglio comunale aveva citato la possibilità che in città si svolgessero degli incontri clandestini tra giovani e giovanissimi nelle ore notturne del fine settimana. Il sindaco Enzo Lattuca era intervenuto dichiarando che era arrivata una segnalazione da un docente di una scuola del territorio che si era rivolto agli uffici dei servizi sociali e che, pur non risultando alcuna denuncia a riguardo, erano in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. "Non si può cercare di far passare sottotraccia la questione per giustificare il fatto che Cesena è una bella città nella quale si vive bene – ha rilanciato ieri Biguzzi, in seguito a una più approfondita indagine su quanto accaduta, da lui stesso effettuata – Mi è stato riferito che gli incontri sarebbero stati almeno tre e che soltanto nell’ultimo fine settimana non si è svolto nulla. Speriamo perché le persone coinvolte hanno giustamente deciso di non ripetere più le loro riunioni clandestine. Però in rete sono circolati video, in uno dei quali si vede un foltissimo gruppo di ragazzi radunati nel parcheggio del Foro Annonario, peraltro sotto alle telecamere di videosorveglianza. Possibile che nessuno abbia notato nulla?".

Le immagini in questione non mostrano un incontro di boxe, ma è innegabile la folta presenza di adolescenti intenti ad allontanarsi dal parcheggio. Il punto è ovviamente capire cosa sia successo prima. Biguzzi entra dunque nel merito della questione, che pone sul piano politico, chiedendo rassicurazioni e impegni concreti per scongiurare il fatto che episodi del genere possano verificarsi ancora. Nel nome della quiete e della sicurezza della città, ma anche di chi a quegli appuntamenti ha partecipato. "Mi risulta difficile pensare che le persone coinvolte possano essere degli atleti iscritti a qualche palestra, perché quegli ambienti, ovviamente molto controllati e professionali, rappresentano esattamente l’opposto rispetto al contesto ‘da strada’. Uno sportivo tesserato per qualche società sa bene che un comportamento del genere gli costerebbe con ogni probabilità l’allontanamento dalla palestra e pure dei rischi decisamente seri per la salute. Battersi fuori dal ring, senza alcuna vigilanza sanitaria, può costare davvero caro". L’auspicio del consigliere della Lega è che le telecamere della zona del Foro Annonario – ed eventualmente di altre zone limitrofe – possano fare piena chiarezza su quanto accaduto. Nella speranza che episodi del genere non si verifichino più: "Niente slogan politici, se c’è un problema serve segnalarlo e risolverlo, non cercare di farlo passare sottotraccia".