Ecco il ’campo largo’ di Battistini

Il candidato sindaco Eugenio Battistini e la sua lista Cittadini per Gambettola si presentano alle elezioni amministrative di giugno sostenuti da un’ampia coalizione di centrosinistra composta da Pd, Pri-Azione, Movimento 5 Stelle, Psi, Popolari, Verdi. "A 63 anni, oltre che finire in maniera onorevole il mio percorso lavorativo, avrei voluto programmare altri progetti di vita – attacca il candidato sindaco – ma quando però la comunità chiama, ti devi far trovare pronto, a prescindere, per servire il Paese: un onore, un privilegio". Eugenio Battistini, 63 anni, sposato con Maria Cristina e padre di Luca ed Elisa è molto conosciuto a Gambettola, il padre lo è stato e il fratello Andrea lo è attualmente imprenditore a Cesenatico in ambito turistico, lui a Gambettola si è impegnato nel volontariato, nello sport, negli organismi scolastici e poi per dieci anni è stato prima capo gruppo nella giunta del sindaco Jader Garavina e poi vicesindaco nella giunta di Roberto Sanulli. Ma l’aspetto più rilevante del curriculum di Battistini è la sua conoscenza, come funzionario di Confartigianato con incarichi di dirigenziali in importanti settori, delle dinamiche del mondo del lavoro, lui conosce bene le imprese e conosce tutto il territorio del cesenate.

Cosa c’è nel vostro programma? Battistini mette subito un paio di paletti che ottengono gli applausi dei presenti alla conferenza: "Innanzitutto mantenere la tradizione del buon governo delle precedenti e dell’attuale giunta, grande attenzione al completamento dei progetti ereditati, come: Rotonda Via Emilia, Cimitero parte storica, area Sacta, Ciclovia del Rigossa, Parco del Rigoncello. Nessuna opera faraonica ma con i cinque gruppi di lavoro metteremo progetti realistici e realizzabili che garantiscano i servizi per la comunità, con un’occhio particolare alle categorie più svantaggiate, e soprattutto a favorire lavoro e progetti d’investimento. Grande attenzione ai giovani e alle sfide educative che coinvolgano la comunità, la scuola e le famiglie, e con l’apporto della cultura. Infine – conclude Eugenio Battistini - vorrei Gambettola un paese con il senso della giustizia, della sicurezza, della solidarietà ed inclusività, dall’attrattività e dalla capacità di coinvolgere cittadini ed imprese".

Vincenzo D’Altri