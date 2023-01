Ecco il Centro d’ascolto per contrastare dipendenze e disagi

Alla Casa della Salute ‘Valle Savio’ a Mercato Saraceno è entrato in funzione il ‘Centro d’Ascolto Dipendenze Valle Savio”, un nuovo spazio al servizio della comunità, per prevenire e contrastare le dipendenze e i disagi emergenti. Il servizio è rivolto ad adulti e ai minori con problematiche di abuso e dipendenza da sostanza (alcol, sostanza stupefacenti, fumo) e dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, dipendenze tecnologiche, sessuali e affettive) e offre colloqui informativi e di valutazione, supporto psicologico, invio ai servizi territoriali e anche attività di sensibilizzazione e prevenzione presso i Comuni della Valle Savio. L’accesso è gratuito. Per appuntamenti e info contattare il dottor Francesco Rasponi, psicoterapeuta.